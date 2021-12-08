MHP'nin acı günü! Semih Yalçın duyurdu: Kiğı İlçe Başkanı Hüseyin Otlubel hayatını kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Semih Yalçın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat eden Bingöl Kiğı İlçe Başkanımız Hüseyin Otlubel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Bingöl Kiğı ilçe başkanımız Hüseyin Otlubel geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı dileriz. Hz. Allah rahmetiyledir muamele etsin inşallah."

İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise yayımladığı baş sağlığı mesajında," Bingöl/Kiğı İlçe Başkanımız Hüseyin OTLUBEL, kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Merhum İlçe Başkanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerin kullandı.