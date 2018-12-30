MHP’nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem oldu
IHAAW163527-SIY/30-12-2018 - MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Mücella Saler olarak belirlendi.
IHAAW163527-SIY/30-12-2018 - MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Mücella Saler olarak belirlendi. 30.12.2018 16:35:27 TSI NNNN
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