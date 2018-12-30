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MHP’nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem oldu

IHAAW163527-SIY/30-12-2018 - MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Mücella Saler olarak belirlendi.

MHP’nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem oldu

IHAAW163527-SIY/30-12-2018 - MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Mücella Saler olarak belirlendi. 30.12.2018 16:35:27 TSI NNNN


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