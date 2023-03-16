MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu!

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu kapsamda Meclis'te "Cumhurbaşkanı aday gösterme" süreci de grup toplantısında başladı.

AK Parti grup toplantısının ardından MHP'de grup toplantısında Cumhurbaşkanı adayını Recep Tayyip Erdoğan olmasına karar verildi. Cumhur İttifakının adayının Recep Tayyip Erdoğan olması da kesinlik kazanmış oldu.

İTTİFAK GENİŞLİYOR

Cumhur İttifakı'nın kurulmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ittifak oluşturmuş seçime günler kala ise BBP, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA Par'da ittifaka katılmaya karar verdi. Seçimin 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanırken Millet İttifakı'da Cumhurbaşkanı adayını büyük tartışmalar sonucu Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi.