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MHP’nin, Kemer ve Korkuteli başkan adayları belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Antalya'nın, Korkuteli ve Kemer İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

MHP’nin, Kemer ve Korkuteli başkan adayları belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Antalya'nın, Korkuteli ve Kemer İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı basın açıklamasında 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayı daha açıkladı. Açıklamada, Antalya'nın Korkuteli İlçe Belediye Başkan adayı Ömer Niyazi İşlek, Kemer İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Üras olarak açıklandı.

Kaynak: İHA

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