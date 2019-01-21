MHP'nin Muğla'da belediye başkan adayları belli oldu

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP), Muğla'nın Datça ve Ortaca ilçelerinde belediye başkan adayları belli oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimler öncesi yaptığı yazılı basın açıklamasında, MHP'nin Muğla'nın Datça ve Ortaca ilçesinde belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'nin Datça ilçesinde belediye başkan adayı Feyzullah Gülada, Ortaca ilçesinde ise Recep Güneş oldu.

Öte yandan, 31 Mart 2019 seçimlerde AK Parti ile ittifak yapan MHP'nin Muğla'nın diğer ilçelerinde aday göstermeyeceği bildirildi.

DHA