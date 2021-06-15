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  3. MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e- Nabız, E- devlet aşı randevu alma ekranı | 182 koronavirüs aşı randevusu alma

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e- Nabız, E- devlet aşı randevu alma ekranı | 182 koronavirüs aşı randevusu alma

Koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken aşı randevusu gelen vatandaşlar randevu almak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte e- Nabız, E- devlet aşı randevu alma ekranı | 182 koronavirüs aşı randevusu alma...

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e- Nabız, E- devlet aşı randevu alma ekranı | 182 koronavirüs aşı randevusu alma

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama hız kazandı. SGK kayıtlı tüm vatandaşlara aşı randevusu açılmasının ardından vatandaşlar aşı almak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Vatandaşlar E- Nabız sistemi, ALO 182 çağrı merkezi ve Merkezi Hekim Randevu (MHRS uygulaması) üzerinden randevu alarak aşılarını olabilecekler. Peki MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte e- Nabız, E- devlet aşı randevu alma ekranı | 182 koronavirüs aşı randevusu alma...

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e- Nabız, E- devlet aşı randevu alma ekranı | 182 koronavirüs aşı randevusu alma

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu almak için internet sitesine https://mhrs.gov.tr/ giriş yapın. Daha sonra sisteme kayıtlı değilseniz, istenen bilgileri doldurup kayıt olun. Akabinde ise sisteme giriş yapın ve koronavirüs aşısı randevusu almak için "Aşı Randevusu Al”  seçeneğine tıklayarak size uygun randevuyu alabilirsiniz. 

MHRS sistemi için tıklayınız.

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e- Nabız, E- devlet aşı randevu alma ekranı | 182 koronavirüs aşı randevusu alma

E- NABIZ, E- DEVLET AŞI RANDEVU ALMA EKRANI 2021

E Nabız sisteminden koronavirüs aşı randevusu almak için öncelikli olarak sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Sisteme kayıt olmakla zaman kaybetmek istemiyorsanız E- Devlet üzerinden giriş yaparak sisteme giriş yapabilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Covid- 19 aşısı seçeneğine tıklayın. 

Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Sinovac ve Biontech aşısı seçeneklerinden birini seçtikten sonra il ve ilçe seçiminin ardından hastane seçimi yapın. Ardındansa aşı için randevu saatinizi belirleyin. 

Not: Dolu randevular gri şeklinde görünmektedir.

E Nabız sistemine giriş yapmak için tıklayınız.

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e- Nabız, E- devlet aşı randevu alma ekranı | 182 koronavirüs aşı randevusu alma

182 ÜZERİNDEN KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA | 182 KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı randevusu almak için telefonunuzdan 182'yi tuşlayın. Daha sonra sizlerden aşı randevusu almak için istenen tuşu tuşlayın. Akabinde ise operatörün sorduğu sorulara cevap vererek aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e- Nabız, E- devlet aşı randevu alma ekranı | 182 koronavirüs aşı randevusu alma

Tayfun Altuntaş
Editör
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