MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır? MHRS Randevu alma ekranı

Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşısı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan "Acil Kullanım Onayı" verildi. Onayın ardından aşıyı ilk kullanan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Hemen ardından da Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının ülkemize sevkiyle başlayan aşılamada öncelikli meslek grupları belli oldu.

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.

Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. Ancak aşılar öncelikli meslek gruplarına göre yapılacak. Öncelikle sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. Ardından da 65 yaş üstüne.

MHRS NEDİR?

Açılımı Merkezi Hekim Randevu Sistemi olan MHRS, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden telefon ve internet üzerinden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistemdir.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar randevu oluşturmak için iki yolu tercih edebilir. Birincisi ALO 182’yi aramayıp randevu almak. Diğer yöntem ise MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte randevu almak.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için;

Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştiriniz.

Ardından “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturunuz.

182'yi arayarak randevu almak için;

182'yi aradıktan sonra müşteri hizmetlerine randevu almak istediğiniz hastane ve bölümü söyleyiniz. TC kimlik numaranızı veriniz.