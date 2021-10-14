MHRS neden randevu almıyor 2021? MHRS'den randevu alamıyorum 2021

Twitter'da akşam saatleri sularında #Randevualınamıyor etiketi tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan başlığın ardından vatandaşlar MHRS üzerinden randevu alamadıklarını belirttiler. Sorunun nedenini merak edenler "MHRS neden randevu alınamıyor 2021? MHRS'den randevu alamıyorum 2021" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

MHRS NEDEN RANDEVU ALINAMIYOR 2021? MHRS'DEN RANDEVU ALAMIYORUM 2021

Devlet hastanesinden randevu alamayan vatandaşlar tepkilerini Twitter'da göstermeye devam ediyor. MHRS üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar "Aradığınız klinikte uygun randevu bulunamamıştır. Randevu aradığınız klinik için kriterlerinizi değiştirerek farklı hastaneye veya semt polikliniklerinden randevu alabilirsiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

MHRS'den vatandaşların "yoğunluk" olması nedeniyle randevu alamadıkları tespit edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanelerdeki doluluk oranının önlenebilmesi açısından randevu alımlarında kısıtlama yapıldığı iddia ediliyor.