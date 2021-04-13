MHRS randevu alma ekranı: İlkokul öğretmeni koronavirüs aşı randevusu başladı mı? Nasıl randevu alınır? İlkokul öğretmeni koronavirüs aşı randevusu başladı mı? Nasıl randevu alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir önceki gün ilkokul öğretmenleri için bir kaç hafta içerisinde aşılama sürecine gireceklerini duyurmuştu. Koronavirüs salgını sürecinde bu kez ilkokul öğretmenleri için aşılama süreci başladı. Öğretmenler 13 Nisan 2021 tarihi itibariyle aşı sırası için randevu alabilecek. İşte detaylar...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ''2-3 hafta içinde ilkokul öğretmenlerinin aşılanmasını yapacağız'' açıklamasının ardından bugün İlkokul öğretmenleri için aşı randevuları MHRS ve e-Nabız üzerinden açıldı. İLKOKUL ÖĞRETMENİ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? Koronavirüs aşısı için randevular Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182’den alınabilecek. MHRS RANDEVU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ NE ZAMAN AŞI OLACAĞIM? Öğretmenler aşı sıralarının gelip-gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilecek. Kişilerin, E-nabız sayfası üzerinde “KEŞFET” bölümünde yer alan “AŞI TAKVİMİ” içerisinde yer alan “COVİD-19 AŞISI” kısmına tıklamaları gerekiyor. AŞI UYGULANACAK GRUP SIRALAMASI Sağlık Bakanlığı aşı olacak grupların detaylarını covid19asi.saglik.gov.tr sayfasından açıkladı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü MHRSrandevu alma