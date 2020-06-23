Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sisteminin (MHRS) sağladığı kolaylıklarla vatandaşlar tarafından çokça kullanılıyor. Sistemi ilk kez kullanmak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarından sisteme ilişkin bilgi almak için arama yapıyor. Bu doğrultuda MHRS randevu alma|Nasıl kayıt olunur? E devletten randevu nasıl alınır? soruları en çok araştırılan sorular olarak göze çarpıyor. Bizlerde sizler için cevabını merak ettiğiniz soruların yanıtını verdik. İşte detaylar...

MHRS NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir.

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir.

Türkiye''de uygulanmakta olan (MHRS), AB''nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biridir.

MHRS; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşımaktadır.

MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir.

MHRS; randevu sisteminden toplanan verileri ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

MHRS NASIL ÜCRETLENDİRİLİR?

ALO 182 Randevu Hattı acil aramalar kapsamında olmadığından ücretlidir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ücretlendirmede ana kuralları ve üst sınırı belirlemektedir. Hem sabit hatlardan hem de cep telefonlarından ALO 182'yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir.

GSM firmaları da BTK'nın belirlediği üst sınırı geçemez. Ayrıca vatandaşlarımız sözleşme veya paketlerinde geçerli olan bedava dakikalarını da kullanabilmektedirler. Cep veya Sabit telefon şirketinizle iletişime geçerek ücretlendirme hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı'nın bu hat üzerinden gelir elde etmesi ya da vatandaşların telefon hattına ilave bir ücretin faturalandırılması söz konusu değildir. İnternet ve akıllı cihazlar (cep telefonu, tablet vs.) üzerinden alınan randevular ise ücretsizdir.

MHRS RANDEVU ALMA

MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattını arayarak operatörlerden destek alabilirsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

NASIL KAYIT OLUNUR?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, "Yeni Üye" bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü?nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

E DEVLET'TEN RANDEVU NASIL ALINIR?

e-Devlet şifresi olan vatandaşlar, MHRS üyeliği bulunmasa bile mhrs.gov.tr adresinden e-Devlet girişiyle de MHRS'nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmektedir.

Ana sayfada bulunan "Randevu Al" butonu tıklandıktan sonra açılan sayfada "e-Devlet ile Giriş" seçilerek, kullanıcı bilgileri doldurulup, sisteme kolayca giriş sağlanacaktır. e-Devlet üzerinden mhrs.gov.tr'ye giriş yapan vatandaşlar; randevu oluşturma, iptal etme, geçmiş randevularını görüntüleme gibi bütün hizmetlere kolayca erişebilecektir.

HESAP BİLGİLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ekranın üst kısmında yer alan "Hesap Bilgilerim" kısmından ilgili değişikliği yapabilirsiniz.

MHRS Mobil uygulamasından da kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak "Hesap Bilgileri" bölümünden istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.

EN ERKEN NE ZAMANA RANDEVU ALINABİLİR?

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine sabah saat 07:00'ye kadar aynı gün içerisine, 07:00'den sonra ise en erken 1, en geç 15 gün sonrasına randevu oluşturabilirsiniz.

Aile hekimlerinden de aynı güne (en erken iki saat sonrasına) , en geç 15 gün sonrasına randevu alınabilmektedir.

AYNI GÜN EN FAZLA KAÇ RANDEVU ALINABİLİR?

Saat ve poliklinikler farklı olmak kaydıyla aynı güne kurum başına en fazla iki randevu alınabilmektedir.

RANDEVU SÜRESİ NE KADAR?

Randevu süresi her poliklinik ve hekime bağlı olarak, en az 10, en fazla 60 dk'ya kadar farklılık gösterebilmektedir. Tedavi süresinin planlanması hastane yönetimindedir.

MOBİL CİHAZLARDA MHRS UYGULAMASI VAR MI?

"MHRS Mobil" uygulaması, Android, IOS ve Windows işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlarda (telefon, tablet) kullanılmaktadır. "MHRS Mobil"i cihazınızın kullandığı uygulama marketinden (App Store, Play Store vs.) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

RANDEVU SAATİNDEN NE KADAR ÖNCE HASTANEDE BULUNMAK GEREKİYOR?

Hastane kayıt işlemlerinizin yapılabilmesi için randevunuzdan en az 15 dakika önce hasta kayıt birimine başvurmanız gerekmektedir.

GİDİLMEYEN RANDEVUDA NE İŞLEM YAPILIR?

Herhangi bir nedenle almış olduğunuz randevunuza gidememeniz durumunda muayene katkı payı ödemezsiniz. Başka vatandaşlarımızın muayene haklarına engel olmamak adına lütfen gidemeyeceğiniz randevularınızı iptal ediniz. Randevu iptal işlemi randevudan 60 dakika öncesine kadar yapılabilmektedir.