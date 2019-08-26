Mia Khalifa: Kariyerim boyunca sadece 12 bin dolar kazandım

Geçen hafta "Kariyerim boyunca sadece 12 bin dolar kazandım" sözleriyle gündeme gelen eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa BBC'nin HARDtalk programında sektörle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Khalifa, milyarlarca dolarlık sektörün kadınları sömürmeye yönelik bir sistemle çalıştığını ve başörtülü filmlerinden dolayı ölüm tehdidi aldığını söyledi.

SADECE 12 BİN DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Khalifa, artık sektörde yer almasa da hala cinsel içerikli film sitelerinin en popüler yıldızlarından birisi olmasına karşın, kariyeri boyunca sadece 12.000 dolarlık bir gelir elde edebilmesinin en önemli nedeninin kendisine imzalatılan kontratta yer alan şartlar olduğunu söyledi.

"İŞLER BÖYLE YÜRÜYOR"

Oyuncu, "İşler böyle yürüyor. Bu sadece benim başıma gelmiş bir şey değil. Herkesinkinden çok daha kötü bir kontrat imzalamış değilim. Herkes aynı kontratları imzalıyor… Kontratınızı imzalarken şirketin başkanı, CEO'su karşınıza oturup kontrat şartlarını okumanızı bekliyor. O sırada o kadar gergin oluyorsunuz ki okuduğunuz hiçbir şeyi anlayamıyorsunuz."

BAŞÖRTÜLÜ YER ALDIĞI FİLMDEN SONRA ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Khalifa, DEAŞ destekçileri tarafından tehdit edilmesine de neden olan başörtüsüyle yer aldığı film hakkında da konuştu ve yapımcılık şirketinin kendisini o sahnede baskı yoluyla oynattığını ifade etti.

2014 yılında kendisine bir filmde başörtüsüyle yer alacağının söylendiğini ifade eden Khalifa, "Beni öldürteceksiniz' dedim… Bana güldüler" dedi. Aldığı karşılığın üzerine bir şey söyleyemediğini ifade eden Khalifa, istemeden de olsa kendisini o sahnede oynamak zorunda hissettiğini belirtti.

DEAŞ TEHDİT VİDEOSU PAYLAŞTI

Söz konusu filmin ardından DEAŞ Mia Khalifa'yı ölümle tehdit eden bir propaganda videosu yayınlamıştı.

Khalifa, filmin çekimlerinden sonraki gün tepkilerin büyüyeceğini öngöremediğini söyledi ve "Ancak film piyasaya sürüldükten sonra tüm dünyam başıma yıkıldı. O zamana kadar cinsel içerikli filmlerde oynamamın sorun olmayacağını düşünüyordum. Kimsenin öğrenmeyeceğini düşünüyordum. Milyonlarca kız cinsel ilişkiye girerken yaparken videolarını kaydediyor. Kimsenin hiçbir şeyden haberi olmuyor. Kimse görünce o kızları tanımıyor" diye konuştu.

Filmin piyasaya sürülmesinden bir ay sonra birlikte çalıştığı yapım şirketinin yöneticilerini bir toplantıya çağırdığını anlatan Khalifa, istifa mektubun verdiğini söyledi ve karşılığında şirket yöneticilerinin "Abartıyorsun, hayatın tehlikede değil' yanıtını aldığını belirtti.

DESTEK MESAJI ALDI

Cinsel içerikli film sektöründe yaşananları anlatmaya karar vermesinden sonra çok sayıda destek mesajı aldığını söyleyen Khalifa, birçok kadının benzer zorluklar yaşadığını ve onlar adına yapım şirketlerinin oluşturduğu sistemin değişmesi için çalışmalara devam edeceğini ifade etti.