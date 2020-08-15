Mia Khalifa, Shakira'ya isyan etti!

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, eski porno yıldızı Mia Khalifa tarafından duyarsızlıkla suçlanıyor. 4 Ağustos’ta meydana gelen feci patlamanın ardından birçok yıldız bağış yaparken, Shakira’nın sessizliğini koruması Khalifa ile birlikte birçok sosyal medya kullanıcılarını da harekete geçirdi.

27 yaşındaki Lübnan doğumlu ABD’li eski porno yıldızı Khalifa, Shakira’nın Lübnan’daki insani yardım çalışmalarına para bağışlamasını yeterli bulmayarak, Beyrut sakinlerinin çektiği acıyı dünyaya duyurmadığı için Lübnan’ı yüzüstü bıraktığını söyledi.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULDUĞU ZAMAN SEN SESSİZ KALDIN"

Instagram hesabından açıklama yapan Khalifa, Shakira’ya “Yarı Lübnanlısın ve tatillerde aileni Lübnan’a götürüyorsun ama senin, onlar için dünyada bir etki yaratmana en çok ihtiyaç duydukları tüm zaman boyunca sen sessiz kaldın” şeklinde seslendi.

Khalifa, Shakira’nın 68 milyon takipçili Instagram hesabının ekran görüntüsünü paylaşarak, “Paranı değil, sadece sesini yükselterek, insanların bu trajedinin vehametini anlamasına yardımcı olman yeterliydi” şeklinde isyan etti.

Shakira, sahne şovlarında ve şarkılarında Ortadoğu kökenlerine vurgu yapmasıyla biliniyor. Ünlü şarkıcının büyükannesi, ailesiyle Lübnan’dan ABD’ye göçmüş, ABD’de doğan babası ise Kolombiya’ya yerleşmişti.



