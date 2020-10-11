NBA finalinde seri 6. maça uzadı. Heyecanın hiç azalmadığı final serisinde son maçı Miami Heat, 111-108 kazanmıştı. Seriyi 3-2'ye getiren Miami Heat, 6. maçı da kazanması durumunda final serisini 7. ve son maça uzatacak. Los Angeles Lakers'ın bu gece oynanacak müsabakayı kazanması durumunda ise şampiyon Lakers olacak. Son maçta, Miami Heat için fark yaratan isim Jimmy Butler olmuştu. Peki, Miami Heat - Los Angeles Lakers 6. maç ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

NBA'de final serisinin 6. maçı Pazar'ı, Pazartesi'ye bağlayan gece saat 02.30'da oynanacak. Lakers, bu maçı kazanması durumunda NBA finalinde sezonun şampiyonu olacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

NBA'de Miami Heat - Los Angeles Lakers finalinin 6. maçı bu gece saat 02.30'da S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı S Sport kanalından izlemek için D-Smart aboneliğinizin bulunması gerekmektedir.

5. MAÇTA NELER OLMUŞTU?

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-24 önde geçen Heat, soyunma odasına da 60-56 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi farkı 6 sayıya (88-82) çıkaran Heat, sahadan 111-108 galip ayrıldı.

Maçı 35 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, 5 top çalmayla tamamlayan Heat’in all-star oyuncusu Jimmy Butler, seride 2. kez "triple double"a imza attı. Duncan Robinson da 13’te 7 üçlük isabetiyle 26 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.