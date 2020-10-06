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Miami Heat - Los Angeles Lakers NBA finali ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

NBA'de final heyecanı sürüyor. Miami Heat ve Los Angeles Lakers arasında geçen final serisinde skor 2-1 Lakers lehine. Serinin dördüncü maçı oynanacak.

Miami Heat - Los Angeles Lakers NBA finali ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

NBA'de play-off maçlarını geçen Miami Heat ve Los Angeles Lakers, final serisinde karşı karşıya geliyor. Şu ana kadar 3 maçın oynandığı seride Lakers, 2-1 önde. İlk iki maçı kazanan Lakers, son maçta Miami Heat'e 115-104 yenilmişti. Final serisinde dördüncü maç bu gece oynanacak. Peki, Miami Heat - Los Angeles Lakers NBA finali ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde... 

MİAMİ HEAT - LOS ANGELES LAKERS NBA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Miami Heat - Los Angeles Lakers arasında oynana final serisini dördüncü maçı, 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece saat 04.00'de izleyicilerle buluşacak. Mücadele, AdventHealth Arena'da koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Miami Heat - Los Angeles Lakers final serisi dördüncü maçı, bu gece saat 04.00'te S Sport kanalından naklen yayınlanacak. S Sport izlemek için D-Smart aboneliği gerekmektedir. Ancak karşılaşmayı şifresiz izlemekte mümkün. Nesine.com, Los Angeles Lakers - Miami Heat maçını şifresiz izleme imkanı sunuyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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