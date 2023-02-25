Miao Tang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miao Tang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miao Tang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miao Tang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miao Tang 8 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 唐淼 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miao Tang Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Miao Tang'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Miao Tang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miao Tang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miao Tang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miao Tang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Shenzhen Fengpe

31 Aralık 2013 yılında JS Sainty

1 Mart 2014 yılında NJ Qianbao

31 Aralık 2014 yılında JS Guoxin Sainty

1 Ocak 2015 yılında NJ Qianbao

1 Şubat 2018 yılında CD Rongcheng

29 Nisan 2022 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2022 yılında CD Rongcheng

Miao Tang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miao Tang şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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