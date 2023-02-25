Miao Tang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miao Tang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miao Tang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miao Tang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miao Tang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miao Tang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miao Tang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miao Tang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miao Tang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miao Tang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miao Tang 16 Ekim 1990 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 唐淼 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miao Tang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Miao Tang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 1 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Miao Tang'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miao Tang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miao Tang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Miao Tang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miao Tang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında BJ Guoan

1 Ocak 2011 yılında GZ R&F

Miao Tang kimdir

Miao Tang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miao Tang şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Beijing Guoan (2002-2010)

Miao Tang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 20 numaralı formasıyla 8 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Miao Tang nereli

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