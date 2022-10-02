Mibzer İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mibzer İmal Ustası görev tanımı nedir, Mibzer İmal Ustası ne iş yapar, Mibzer İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mibzer İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mibzer İmal Ustası Tanımı;

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Mibzer İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Mibzer İmal Ustası Maaşları

Mibzer İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mibzer İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mibzer İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.13

Meslek Adı :

Mibzer İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Traktöre takılan mibzer makinesini imal etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mibzer İmal Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mibzer makinesinin imali için gereken malzemeleri temin etmek,

b) Uygun şase demirleri ile önce şasenin çatısını yapmak,

c) Yapılan şaseye uygun yerlerden delikler açılarak bağlantı hazırlığı yapmak,

d) Delicici yıldız şeklinde bıçaklar yapmak,

e) Kesici yuvarlak bıçaklar yapmak,

f) Yapılan bıçaklara aşınmayı önleyici ve verimli olarak çalıştırabilmek için bilyeler monte etmek,

g) Mibzerin traktöre bağlanması için kollar imal etmek, mibzere monte etmek,

h) Bilyeli bıçakları uygun şekilde yerlerine monte etmek,

i) Gerekli yerlerine greserlikler eklemek,

j) Gerekli tüm montaj işlemlerini yapmak

k) Boya ve cila işlemlerini yapmak,

l) İmalat işlemi biten mibzerin son kontrol ve testlerini yapmak,

m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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