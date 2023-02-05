Micael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Micael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Micael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Micael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Micael 12 Ağu 2000 tarihinde Presidente Prudente şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Micael dos Santos Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Micael Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Micael, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Micael'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Micael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Micael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Micael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Micael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Atlético-MG

27 Nisan 2022 yılında Houston 2

30 Kasım 2022 yılında Atlético-MG

Micael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Micael şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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