Micha%C5%82 Gurgul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Micha%C5%82 Gurgul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Micha%C5%82 Gurgul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Micha%C5%82 Gurgul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Micha%C5%82 Gurgul 30 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Gurgul şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Micha%C5%82 Gurgul Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Micha%C5%82 Gurgul, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Micha%C5%82 Gurgul'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Micha%C5%82 Gurgul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Micha%C5%82 Gurgul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Lech U19
24 Ocak 2023 yılında Lech Poznan
Micha%C5%82 Gurgul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Micha%C5%82 Gurgul şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Micha%C5%82 Gurgul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Polonya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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