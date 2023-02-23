Michael Ameyaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ameyaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Ameyaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Ameyaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Ameyaw 16 Eylül 2000 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Ameyaw Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Michael Ameyaw, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Ameyaw'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Ameyaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Ameyaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Ameyaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Ameyaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Widzew Lodz

8 Ocak 2020 yılında Bytovia Bytow

31 Temmuz 2020 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2021 yılında Piast Gliwice

Michael Ameyaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Ameyaw şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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