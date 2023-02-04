Michael Barreto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Barreto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Barreto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Barreto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Barreto 18 Ocak 1991 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Barreto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Soccer Consulting yapmaktadır. Michael Barreto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Barreto'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Barreto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michael_barreto4/

Haberin Devamı

Michael Barreto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Barreto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michael Barreto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Barreto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Troyes

1 Temmuz 2012 yılında Fréjus-St-Raph.

30 Ocak 2013 yılında Troyes

31 Ocak 2013 yılında Cannes

30 Haziran 2013 yılında Troyes

1 Eylül 2014 yılında US Avranches

30 Haziran 2015 yılında Troyes

1 Temmuz 2015 yılında US Orléans

1 Temmuz 2017 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2020 yılında AC Ajaccio

Michael Barreto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Barreto şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.