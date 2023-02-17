Michael Brandner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Brandner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Brandner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Brandner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Brandner 13 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Brandner Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Michael Brandner, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michael Brandner'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michael Brandner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Brandner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michael Brandner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Brandner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2007 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2008 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2011 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2015 yılında RB Salzburg

1 Ocak 2016 yılında SV Ried

30 Haziran 2017 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2017 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2019 yılında Blau Weiss Linz

Michael Brandner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Brandner şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Brandner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASK Salzburg (09/2002-), Red Bull Salzburg

Avusturya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.