Michael Carcelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Carcelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Carcelen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Carcelen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Carcelen 13 Nisan 1997 tarihinde Imbabura şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Michael Alexander Carcelén Carabalí şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Carcelen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FranMa Scouting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Carcelen'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Carcelen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Carcelen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Carcelen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Carcelen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Chivos FC

1 Nisan 2018 yılında Cumbayá FC

2 Ekim 2020 yılında CD El Nacional

14 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2021 yılında CD El Nacional

3 Ocak 2022 yılında Barcelona SC

12 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Michael Carcelen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Carcelen şuan SD Aucas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Michael Carcelen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 5 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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