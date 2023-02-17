Michael Cheukoua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Cheukoua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Cheukoua kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Cheukoua ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Cheukoua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Cheukoua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Cheukoua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Cheukoua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Cheukoua 13 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Cheukoua Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Cheukoua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Cheukoua'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Cheukouaboyu ve yaşı kaç

Michael Cheukoua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Cheukoua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Cheukoua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Cheukoua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2017 yılında SCR Altach

13 Temmuz 2018 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2019 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2019 yılında SV Horn

1 Temmuz 2021 yılında A. Lustenau

Michael Cheukoua kimdir

Michael Cheukoua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Cheukoua şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Michael Cheukoua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun U23 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Cheukoua nereli

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