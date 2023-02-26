Michael Enu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Enu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Enu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Enu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Enu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Enu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Enu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Enu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Enu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Enu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Enu 16 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Enu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Enu'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Enu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Enu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Enu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Enu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Okyeman FC

1 Ekim 2021 yılında Gold Stars FC

Michael Enu kimdir

Michael Enu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Enu şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Michael Enu nereli

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