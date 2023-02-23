Michael Fonsell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Fonsell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Fonsell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michael Fonsell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michael Fonsell 26 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michael Fonsell Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Fonsell'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Michael Fonsell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michael Fonsell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında IFK Mariehamn
Michael Fonsell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michael Fonsell şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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