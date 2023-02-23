Michael Fonsell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Fonsell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Michael Fonsell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Fonsell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.