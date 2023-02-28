Michael Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Fuentes 27 Mayıs 1998 tarihinde Iquique şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Michael Andrés Fuentes Vadulli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Fuentes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Michael Fuentes, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Fuentes'nin Audax Italiano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CD Iquique

26 Şubat 2021 yılında Audax Italiano

31 Aralık 2021 yılında CD Iquique

18 Ocak 2022 yılında Audax Italiano

Michael Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Fuentes şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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