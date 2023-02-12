Michael Garrity kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Garrity Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Garrity adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Garrity Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Garrity 6 Temmuz 2002 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Garrity Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Michael Garrity, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Garrity'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Garrity Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Garrity isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Garrity Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Garrity futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Morton

11 Eylül 2020 yılında St Cadoc's YC

1 Ocak 2021 yılında Morton

1 Ekim 2021 yılında Annan Athletic FC

7 Ocak 2022 yılında Morton

28 Ocak 2022 yılında Annan Athletic FC

16 Mayıs 2022 yılında Morton

2 Eylül 2022 yılında Dumbarton FC

30 Aralık 2022 yılında Morton

Michael Garrity Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Garrity şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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