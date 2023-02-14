Michael Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Goncalves 10 Mart 1995 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michael Jose Barroso Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Goncalves Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Michael Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 26 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Goncalves'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel U21

12 Ocak 2015 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2015 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Wil 1900

15 Ağu 2016 yılında Neuchâtel Xamax

5 Temmuz 2017 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2019 yılında Servette FC

26 Ağu 2020 yılında FC Winterthur

Michael Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Goncalves şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Goncalves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Concordia BS, FC Basel 1893

İsviçre U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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