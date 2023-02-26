Michael Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Gumede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Gumede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Gumede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Gumede 7 Haziran 1993 tarihinde Empangeni, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Michael Boy Gumede şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Gumede Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Gumede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Gumede'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Gumede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Gumede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Gumede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Gumede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında T. Royal Zulu

3 Ağustos 2019 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Michael Gumede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Gumede şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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