Michael Heule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Heule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Heule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Heule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Heule 27 Nisan 2001 tarihinde Altstätten şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Heule Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Michael Heule, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Heule'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Heule Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Heule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Heule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Heule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Wil 1900

Michael Heule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Heule şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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