Michael Hoyos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Hoyos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Hoyos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Hoyos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Hoyos 2 Ağustos 1991 tarihinde Fountain Valley, California şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Michael Ryan Hoyos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Hoyos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ppsports yapmaktadır. Michael Hoyos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Hoyos'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Hoyos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Hoyos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Hoyos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Hoyos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2013 yılında OFI Girit

30 Haziran 2014 yılında Estudiantes

26 Temmuz 2014 yılında Sarmiento Junin

3 Temmuz 2015 yılında Santamarin

8 Ocak 2016 yılında Boca Unidos

24 Ocak 2017 yılında Dep. Cuenca

8 Şubat 2018 yılında Guayaquil City

14 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

3 Ocak 2022 yılında LDU Quito

31 Aralık 2022 yılında Barcelona SC

3 Ocak 2023 yılında Independiente

Michael Hoyos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Hoyos şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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