Michael James Fitzgerald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael James Fitzgerald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael James Fitzgerald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael James Fitzgerald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael James Fitzgerald 17 Eylül 1988 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 舞行龍 ジェームズ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael James Fitzgerald Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PW SOCCER CONSULTANCY, S.L yapmaktadır. Michael James Fitzgerald, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 13 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Michael James Fitzgerald'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael James Fitzgerald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael James Fitzgerald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael James Fitzgerald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael James Fitzgerald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Albirex Niigata

1 Ocak 2009 yılında JSC FC

1 Aralık 2009 yılında Albirex Niigata

1 Ocak 2010 yılında Zweig. Kanazawa

1 Aralık 2011 yılında Albirex Niigata

1 Ocak 2012 yılında V-V. Nagasaki

6 Ağustos 2013 yılında Albirex Niigata

5 Ocak 2017 yılında Kawasaki Front.

13 Ağustos 2019 yılında Albirex Niigata

Michael James Fitzgerald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael James Fitzgerald şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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