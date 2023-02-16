Michael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael 8 Nisan 1995 tarihinde Serranópolis do Iguaçu şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Matias Fracaro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK yapmaktadır. Michael, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/michael_fracaro31

Michael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Atlético-MG U20

2 Ocak 2016 yılında Guarani EC

30 Nisan 2016 yılında Atlético-MG B

1 Haziran 2016 yılında AA Caldense

31 Aralık 2016 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2017 yılında Novorizontino

30 Nisan 2017 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2018 yılında Atlético-MG

26 Ağu 2020 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2021 yılında Atlético-MG

4 Ağu 2021 yılında Confiança-SE

18 Kasım 2021 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2022 yılında Alverca

17 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

Michael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.