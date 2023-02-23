Michael Kostka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kostka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Kostka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Kostka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Kostka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kostka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Kostka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kostka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Kostka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Kostka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Kostka 13 Aralık 2003 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Kostka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Kostka Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INGENIUM SPORTS GmbH yapmaktadır. Michael Kostka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Kostka'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michael Kostka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Kostka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Kostka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Kostka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2022 yılında Miedz Legnica

Michael Kostka kimdir

Michael Kostka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Kostka şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hannover 96 (-2017), RasenBallsport Leipzig (2017-2022)

Michael Kostka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Kostka nereli

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