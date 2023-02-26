Michael Kweku Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kweku Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Kweku Osei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Kweku Osei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Kweku Osei 10 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Kweku Osei Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Michael Kweku Osei'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Kweku Osei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Kweku Osei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Kweku Osei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Kweku Osei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Kweku Osei şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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