Michael Lageder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Lageder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Lageder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Lageder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Lageder 24 Nisan 1991 tarihinde Steyr şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Lageder Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Michael Lageder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Lageder'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Lageder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Lageder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Lageder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Lageder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında OÖ U15

1 Temmuz 2006 yılında OÖ U17

31 Ocak 2007 yılında ATSV Steyr Alt.

1 Temmuz 2007 yılında ATSV Steyr

1 Temmuz 2008 yılında UnionSt.Florian

1 Temmuz 2010 yılında Vorwärts Steyr

13 Temmuz 2015 yılında Pasching/LASK

1 Ocak 2016 yılında LASK

24 Ağu 2017 yılında LASK Juniors OÖ

1 Temmuz 2019 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2021 yılında Vorwärts Steyr

Michael Lageder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Lageder şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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