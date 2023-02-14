Michael Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Lang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Lang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Lang

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Lang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Lang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Lang 8 Şubat 1991 tarihinde St.Gallen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michael Rico Lang şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Lang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Michael Lang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Lang'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Langboyu ve yaşı kaç

Michael Lang Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Lang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michael Lang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Lang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2011 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2015 yılında FC Basel

1 Temmuz 2018 yılında Gladbach

29 Ağu 2019 yılında W. Bremen

7 Temmuz 2020 yılında Gladbach

19 Temmuz 2021 yılında FC Basel

Michael Lang kimdir

Michael Lang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Lang şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC St. Gallen (11/2000 - 07/2007)

Michael Lang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 6 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 3 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Michael Lang nereli

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