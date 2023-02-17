Michael Liendl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Liendl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Liendl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Liendl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Liendl 25 Ekim 1985 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Liendl Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Michael Liendl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Liendl'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Liendl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Liendl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michael Liendl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Liendl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Nisan 1994 yılında Thüringen Jgd

1 Temmuz 1999 yılında Vgb. U15

1 Temmuz 2001 yılında Vgb. U17

15 Temmuz 2002 yılında GAK U19

1 Temmuz 2003 yılında Grazer AK

14 Ocak 2004 yılında SV Kapfenberg

30 Haziran 2004 yılında Grazer AK

1 Temmuz 2004 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2009 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2012 yılında Wolfsberger AC

31 Ocak 2014 yılında F. Düsseldorf

26 Ağu 2015 yılında 1860 München

14 Ağu 2017 yılında Twente

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2022 yılında Grazer AK 1902

Michael Liendl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Liendl şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Liendl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AKA Vorarlberg, FC Thüringen, FC Nenzing (ab 05/1992)

Avusturya takımında 19 numaralı formasıyla 3 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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