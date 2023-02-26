Michael Lilander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Lilander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Lilander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Lilander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Lilander 10 Haziran 1997 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Lilander Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Michael Lilander, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Michael Lilander'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Lilander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Lilander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Lilander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Lilander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Nomme United

1 Mart 2015 yılında Paide

1 Ocak 2019 yılında FC Flora

Michael Lilander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Lilander şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Lilander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Loo, FC Nõmme United (-2012)

Estonya takımında 13 numaralı formasıyla 23 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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