Michael Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Lopez 19 Ağustos 1997 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Michael Steven López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMY yapmaktadır. Michael Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Lopez'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2017 yılında CA Banfield II

28 Aralık 2018 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2019 yılında CA Banfield II

17 Temmuz 2019 yılında Fénix de Pilar

30 Haziran 2020 yılında CA Banfield II

6 Mart 2021 yılında FK Minsk

1 Ocak 2022 yılında AC Oulu

2 Şubat 2023 yılında FC Sheriff

Michael Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Lopez şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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