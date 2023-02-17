Michael Lumb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Lumb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Lumb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Lumb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Lumb 9 Ocak 1988 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Lumb Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Michael Lumb, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Lumb'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Lumb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Lumb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michael Lumb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Lumb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında AGF/Viby IF U19

1 Temmuz 2005 yılında Aarhus GF

1 Ocak 2010 yılında Zenit

1 Temmuz 2010 yılında Feyenoord

1 Aralık 2010 yılında Zenit

1 Ocak 2011 yılında Aalborg BK

30 Haziran 2011 yılında Zenit

16 Ocak 2012 yılında Freiburg

30 Haziran 2012 yılında Zenit

25 Ocak 2013 yılında Bochum

1 Temmuz 2013 yılında Vestsjaelland

17 Temmuz 2015 yılında Lyngby BK

31 Ağu 2018 yılında AC Horsens

4 Ocak 2021 yılında Bröndby IF

10 Ocak 2022 yılında Fremad Amager

Michael Lumb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Lumb şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Lumb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aarhus KFUM (-1998), Aarhus GF (1998-2005)

Danimarka takımında 12 numaralı formasıyla 18 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U21 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U19 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U18 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Eylül 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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