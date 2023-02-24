Michael Matev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Matev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Matev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Matev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Matev 16 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Майкъл Николов Матев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Matev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Matev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Matev'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Matev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Matev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2018 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2019 yılında Dobroslavtsi

1 Ocak 2021 yılında LsRs

1 Temmuz 2021 yılında Rilski Sportist

20 Ocak 2023 yılında Litex Lovech

Michael Matev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Matev şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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