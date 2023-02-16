Michael Mcgovern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Mcgovern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Mcgovern kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Mcgovern ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Mcgovern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Mcgovern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Mcgovern adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Mcgovern Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Mcgovern 12 Temmuz 1984 tarihinde Enniskillen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Mcgovern Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Michael Mcgovern, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 19 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Michael Mcgovern'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Mcgovern Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mcgov12

Michael Mcgovernboyu ve yaşı kaç

Michael Mcgovern Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Mcgovern isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Mcgovern Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Mcgovern futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Celtic

1 Ocak 2005 yılında Stranraer

1 Mayıs 2005 yılında Celtic

1 Aralık 2006 yılında St. Johnstone

31 Aralık 2006 yılında Celtic

1 Temmuz 2008 yılında Dundee United

1 Temmuz 2009 yılında Ross County

1 Temmuz 2011 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2014 yılında Hamilton Acad.

19 Temmuz 2016 yılında Norwich

Michael Mcgovern kimdir

Michael Mcgovern Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Mcgovern şuan Norwich City takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enniskillen Town Colts

Michael Mcgovern Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Mcgovern nereli

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