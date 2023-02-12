Michael Mckenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Mckenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Mckenna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Mckenna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Mckenna 4 Ocak 1991 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Mckenna Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Mckenna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 30 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Michael Mckenna'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Mckenna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Mckenna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Mckenna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Mckenna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Musselburgh Athletic FC

5 Temmuz 2014 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2015 yılında Berwick Rangers FC

30 Ocak 2018 yılında Arbroath

Michael Mckenna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Mckenna şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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