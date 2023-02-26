Michael Mieles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Mieles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Mieles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Mieles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Mieles 13 Ağustos 2000 tarihinde Montecristi şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Michael Jahir Mieles Tejana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Mieles Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RCF FOOTBALL GROUP yapmaktadır. Michael Mieles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Mieles'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Mieles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Mieles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Mieles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Mieles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Delfín SC B

1 Ağustos 2020 yılında CD Everest

31 Aralık 2020 yılında Delfín SC B

1 Ocak 2022 yılında Delfín SC

3 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Michael Mieles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Mieles şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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