Michael Moffat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Moffat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Moffat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Moffat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Moffat 15 Şubat 1985 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Moffat Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Moffat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenafton Athletic FC futbol takımında oynamaktadır. Glenafton Athletic FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Moffat'nin Glenafton Athletic FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Moffat Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Moffat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Moffat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Moffat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2011 yılında Ayr United

1 Temmuz 2014 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2017 yılında Ayr United

1 Şubat 2023 yılında Glenafton Athletic FC

31 Mayıs 2023 yılında Ayr United

Michael Moffat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Moffat şuan Glenafton Athletic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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