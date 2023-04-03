Michael Obamina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Obamina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Michael Obamina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Obamina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.