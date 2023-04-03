Michael Obamina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Obamina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Obamina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michael Obamina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michael Obamina 14 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michael Obamina Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yaroslav Zvarych yapmaktadır. Michael Obamina, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Obamina'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Michael Obamina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michael Obamina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Eylül 2021 yılında Rukh Lviv U19
Michael Obamina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michael Obamina şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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