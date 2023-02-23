Michael Ogungbaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ogungbaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Ogungbaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Ogungbaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Ogungbaro 10 Temmuz 1996 tarihinde Eruwa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Olusoji Ogungbaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Ogungbaro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK10 STARS yapmaktadır. Michael Ogungbaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Ogungbaro'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Ogungbaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Ogungbaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Ogungbaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Ogungbaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Midtjylland U19

31 Mart 2016 yılında FK Jerv

6 Şubat 2018 yılında IK Start

4 Nisan 2018 yılında Asane Fotball

31 Aralık 2018 yılında IK Start

20 Mart 2019 yılında FK Jerv

31 Temmuz 2019 yılında IK Start

30 Ağustos 2019 yılında NK Bravo

5 Ağustos 2020 yılında FC KTP

Michael Ogungbaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Ogungbaro şuan FC KTP takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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