Michael Ohana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ohana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Ohana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Ohana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Ohana 4 Ekim 1995 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מיכאל אוחנה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Ohana Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Ohana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Ohana'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Ohana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Ohana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Ohana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Ohana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Ashdod

7 Eylül 2016 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

10 Ağustos 2022 yılında Maccabi Netanya

12 Ocak 2023 yılında FC Ashdod

Michael Ohana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Ohana şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Ohana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Jerusalem, Beitar Jerusalem, Maccabi Tel Aviv, FC Ashdod

İsrail U21 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

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